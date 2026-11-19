TRENTO. Si è spenta dopo una lunga malattia Nadia Cicuttin, 71 anni, per anni apprezzata commerciante del centro, moglie dell'architetto Angelo Pallaoro e mamma del manager Alessandro, da anni residente a New York, e del noto regista Andrea. Proprio quest'ultimo, pochi mesi fa, in occasione della consegna dell'Aquila di San Venceslao che aveva ricevuto dalle mani del sindaco Franco Ianeselli, aveva usato parole dolcissime nei confronti della mamma che era presente alla cerimonia insieme al resto della famiglia: «La mia mamma continua a insegnarmi cosa è la dignità, la sincerità di una vita disarmante. Grazie, mamma».

Per oltre vent'anni Nadia Cicuttin (nella foto, l’immagine scelta per il necrologio) era stata uno dei volti noti del commercio trentino essendo stata titolare in franchising di negozi di piccola gioielleria con marchio Blue Spirit. Il primo negozio era stato aperto nel 1989 in via San Marco, un secondo in via Suffragio e poi, chiusi questi, un terzo in via Oss Mazzurana. Gentile, competente, affabile, Nadia Cicuttin ha servito e consigliato moltissimi trentini alla ricerca di un regalo o un accessorio.I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di San Martino dove la famiglia risiede.