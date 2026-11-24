TRENTO. Una scuola completamente rinnovata senza costringere studenti e insegnanti a lasciare il quartiere. È l’obiettivo del progetto di riqualificazione delle medie Argentario di Cognola, con cui il Comune di Trento partecipa al bando provinciale per l’edilizia scolastica. L’investimento stimato per la prima fase dell’intervento ammonta a circa 20 milioni di euro, con l’amministrazione comunale che punta a ottenere un contributo provinciale compreso tra l’80 e il 90%.

Costruito nei primi anni Ottanta, il complesso scolastico ospita oggi 351 alunni distribuiti in 17 classi, con una sezione bilingue italiano-tedesco. L’edificio presenta criticità sul fronte energetico, impianti datati e ambienti non più adeguati alle esigenze della didattica contemporanea. Una ristrutturazione integrale avrebbe comportato il trasferimento degli studenti per diversi anni, senza peraltro disporre di sedi alternative idonee sul territorio.

Da qui la scelta del Comune di Trento di procedere attraverso demolizioni e ricostruzioni progressive. Il primo intervento prevede l’abbattimento dell’attuale auditorium e la realizzazione di un nuovo blocco con aule, spazi didattici flessibili e uffici. Una volta trasferite le classi, sarà demolito il vecchio edificio scolastico per lasciare spazio a laboratori, biblioteca e nuova mensa.

Il nuovo complesso, di circa 4.900 metri quadrati, sarà dimensionato per 15-16 classi, con ambienti riconfigurabili. Dei 20 milioni previsti, circa 12 saranno destinati alla costruzione del nuovo blocco aule e altri otto alla seconda parte dell’intervento.

Nelle fasi successive, al posto dell’attuale mensa e della piscina, sorgeranno una nuova palestra e un auditorium, in gran parte interrati, con coperture verdi e accessi indipendenti per consentirne l’utilizzo anche fuori dall’orario scolastico. È prevista inoltre la realizzazione di un parcheggio interrato, campi sportivi, aree verdi e un nuovo ingresso aperto al quartiere.

Per la prima fase l’iter complessivo è stimato in 95 mesi, di cui 48 di cantiere. Il programma generale di riqualificazione si svilupperà invece nell’arco di circa vent’anni, distribuendo gli investimenti nel tempo e garantendo la continuità dei servizi scolastici. L’obiettivo è trasformare le medie Argentario in un nuovo polo educativo, sportivo e culturale al servizio dell’intera comunità di Cognola.