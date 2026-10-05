TRENTO. Trentino Trasporti entra nella top 50 dei migliori datori di lavoro in Italia, conquistando il 33° posto assoluto nella classifica Italy’s Best Employers 2027, lo studio realizzato dalla società internazionale di ricerca Statista.

Il riconoscimento si basa sulle valutazioni espresse direttamente da circa 300 mila lavoratori in tutta Italia e prende in considerazione l'attrattività delle aziende e il benessere percepito dai dipendenti. Per Trentino Trasporti il risultato è particolarmente significativo anche nel proprio settore di riferimento: la società si colloca infatti ai vertici nazionali nell'ambito del Trasporto e della Logistica, con un punteggio di 9,16 su 10.

Un risultato che, secondo la Provincia, testimonia il peso delle politiche rivolte al personale all'interno di una società chiamata ogni giorno a garantire il funzionamento della mobilità pubblica sul territorio.

«Questo risultato è un segnale di straordinaria importanza per tutto il nostro territorio», commenta l'assessore provinciale ai Trasporti Mattia Gottardi. Secondo l'assessore, la qualità del servizio di trasporto pubblico locale sarebbe direttamente collegata alla valorizzazione e al benessere delle persone che vi lavorano.

Per Gottardi, garantire un ambiente di lavoro solido, inclusivo e attento alle esigenze dei dipendenti rappresenta una priorità per la Provincia autonoma di Trento. L'assessore ha quindi rivolto un ringraziamento alla presidenza, al management e a tutti i lavoratori della società.

Il riconoscimento viene letto da Trentino Trasporti anche come una conferma delle scelte compiute negli ultimi anni nella gestione del personale. «Il risultato premia le politiche di gestione del personale, la qualità dell'ambiente di lavoro, la stabilità occupazionale e gli investimenti continui dedicati alle risorse umane», afferma il presidente Diego Salvatore.

A fare la differenza, secondo il vertice della società, è soprattutto il fatto che il riconoscimento derivi dalle valutazioni espresse direttamente dai lavoratori. «Essere riconosciuti tra le migliori realtà aziendali d'Italia dimostra che gli sforzi compiuti negli ultimi anni sul fronte del benessere aziendale, del welfare e della valorizzazione delle competenze stanno portando i loro frutti», sottolinea Salvatore.

Il tema della valorizzazione del personale assume un peso particolare in un settore caratterizzato da un'attività quotidiana a stretto contatto con il pubblico e da una forte necessità di garantire continuità al servizio. Per il presidente di Trentino Trasporti, proprio le persone rappresentano il principale valore aggiunto della società.

Il riconoscimento arriva dunque in un momento nel quale attrattività e condizioni di lavoro sono diventate elementi centrali anche per le aziende che operano nei servizi pubblici. La classifica di Statista fotografa in questo senso la percezione dei lavoratori e assegna a Trentino Trasporti un posto tra le realtà aziendali maggiormente apprezzate a livello nazionale.

«Desidero ringraziare l'intero personale per l'impegno profuso quotidianamente e per il forte senso di appartenenza», conclude Salvatore, sottolineando il contributo dei lavoratori nel garantire il servizio di mobilità alla comunità trentina.