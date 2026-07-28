TRENTO. Investimento mortale nelle prime ore del mattino sull'autostrada del Brennero a Trento. Intorno alle 4.30 un giovane è stato travolto e ucciso da un veicolo lungo la carreggiata nord, proprio all'imbocco della galleria di Piedicastello.

Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: l'impatto è stato violentissimo ed è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la Polizia Stradale e il personale della gestione autostradale, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sulla vicina tangenziale di Trento è stata trovata un'auto parcheggiata e chiusa a chiave.