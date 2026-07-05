TRENTO. Oltre 300 partecipanti, 20 squadre in campo e un messaggio che va oltre il risultato sportivo. Si è conclusa l'edizione 2026 del Torneo Città di Trento organizzato da US Acli, con le finali disputate allo stadio Briamasco, messo a disposizione da Asis e Comune di Trento con il consenso dell'A.C. Trento 1921.

Dal 22 giugno al 4 luglio le 20 squadre del torneo di calcio a 6 riservato agli adulti si sono affrontate sui campi del Briamasco. Alla manifestazione si è affiancata anche la prima edizione del torneo Junior, che ha visto la partecipazione di otto squadre nella giornata conclusiva.

In linea con i valori promossi dalle Acli Trentine, è stato assegnato anche il premio Fair Play, con due buoni da 100 euro offerti da Acli Viaggi ai giocatori che si sono distinti per correttezza e spirito sportivo durante semifinali e finale.

Uno dei riconoscimenti è andato a Durim Dedej, della squadra BD Impianti, che ha deciso di devolvere il premio all'Associazione Oratorio Sant'Antonio di Trento, a sostegno dei bambini dei Balcani. Premiato anche Gazmend Demiri, della squadra Bar Eldorado, che ha convinto i compagni a rinunciare alla vittoria a tavolino dopo il ritardo del capitano della squadra avversaria, rimasto bloccato nel traffico a causa del ribaltamento di un camion alla rotatoria di Trento Nord.

Per quanto riguarda i risultati sportivi, il Trenthor ha conquistato il Torneo Amatori, Aguardiente si è imposto nel Torneo Tesserati, mentre la Francia ha vinto la prima edizione del Torneo Junior. L'appuntamento è ora fissato al 2027 con una nuova edizione della manifestazione targata US Acli.