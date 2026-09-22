GARDOLO. Un tir è rimasto incastrato sulla strada che porta a Gardolo di Mezzo, a nord di Trento, causando il blocco della viabilità. L'episodio è avvenuto nella giornata di oggi, martedì 22 settembre.

Il mezzo pesante si è trovato in difficoltà mentre percorreva la strada in salita, rimanendo bloccato e impedendo il passaggio degli altri veicoli.

Secondo le prime informazioni, l’autista potrebbe essere stato tratto in inganno dal navigatore, che lo avrebbe indirizzato lungo una strada non adatta alle dimensioni del mezzo.

La situazione ha richiesto l'intervento della polizia locale di Trento e dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per liberare la carreggiata e rimuovere il tir.

Nel frattempo la strada è rimasta bloccata, con conseguenti disagi per la circolazione nella zona di Gardolo di Mezzo. Le operazioni sono proseguite per consentire il recupero del mezzo pesante e il successivo ripristino della viabilità.