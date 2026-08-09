TRENTO. Una giornata di calcio al Briamasco si è chiusa con una brutta coda fuori dal campo. Al termine del triangolare disputato sabato tra Trento, Südtirol e Campodarsego, una frangia di tifosi del Südtirol ha danneggiato pesantemente i bagni dello stadio.

A denunciare quanto accaduto sono stati gli stessi tifosi del Südtirol, attraverso il gruppo “Tifosi del SÜDTIROL/ER - Fans”. Parole durissime nei confronti degli autori del gesto, dai quali il gruppo ha preso nettamente le distanze: «Queste persone non hanno niente a che fare con il vero tifo», è in sostanza il messaggio lanciato sui social.

Gli amministratori del gruppo hanno inoltre chiesto a chi era presente e avesse visto quanto successo di segnalare i responsabili alla società, così da permetterne l'identificazione. Sui social sono state pubblicate anche le immagini dei danni lasciati nei servizi del Briamasco. Sul campo, invece, la giornata era stata favorevole al Trento.