TRENTO. Grande spavento nella serata di ieri, 31 gennaio, in via Segantini, dove una Tesla condotta da una donna è finita contro un lampione lungo la carreggiata. L’impatto ha causato danni evidenti alla vettura, ma le conseguenze per la conducente sono state fortunatamente limitate a lievi ferite.



Secondo quanto ricostruito, l’auto ha perso il controllo per cause in corso di accertamento, andando a urtare l’infrastruttura stradale. L’urto ha attirato l’attenzione dei passanti e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi, anche per la messa in sicurezza dell’area.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nella gestione della viabilità e nella verifica delle condizioni di sicurezza, la polizia locale per i rilievi dell’incidente e il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla conducente.



La donna è stata assistita sul luogo dell’incidente e ha subito lievi ferite. La circolazione ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso e di ripristino, prima di tornare progressivamente alla normalità.