TRENTO. Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato con l'accusa di furto in abitazione dopo essere state sorprese con la refurtiva appena sottratta da un garage privato.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due avrebbero inizialmente tentato di forzare gli sportelli di alcune auto in sosta. Non riuscendo nell'intento, si sarebbero introdotti all'interno di un garage privato, da cui hanno portato via alcuni oggetti.

L'allarme è scattato grazie alla tempestiva chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte del proprietario del garage, che, accortosi del furto, ha fornito agli agenti una descrizione dei presunti responsabili.

Le Volanti della Questura di Trento hanno così rintracciato e fermato due cittadini stranieri, un uomo di 27 anni e una donna di 28 anni, entrambi con numerosi precedenti di polizia.

Durante la perquisizione personale gli agenti hanno trovato un orologio e una statuetta, risultati essere stati appena rubati dal garage. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre i due sono stati arrestati.