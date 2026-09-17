TRENTO. La gara per la gestione del centro tennis di piazza Venezia è ancora in corso e non è stata aggiudicata. A precisarlo è il Comune di Trento, intervenendo dopo le notizie pubblicate nei giorni scorsi sulla procedura per l’affidamento dell’impianto.

L’amministrazione comunale ricostruisce innanzitutto quanto accaduto con la prima gara. La procedura non è stata annullata per un problema tecnico, ma è stata dichiarata deserta, dopo che entrambe le offerte presentate erano state escluse nella fase di valutazione della documentazione economica.

Successivamente il Comune ha avviato una seconda procedura di gara, che però non si è ancora conclusa. In questo momento, infatti, è in corso la valutazione dell’offerta tecnica e non è stata ancora adottata alcuna aggiudicazione.

Uno dei punti chiariti dall’amministrazione riguarda inoltre la posizione del Circolo Tennis Trento, gestore attuale dell’impianto. La società è stata esclusa dalla seconda gara, ma, precisa il Comune, non per una documentazione incompleta.

L’esclusione è stata disposta in applicazione delle norme previste dal Codice degli appalti e dal disciplinare di gara. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, la società è incorsa in una delle clausole di esclusione espressamente previste dalla documentazione della procedura. Una volta accertata la circostanza, il Comune sostiene quindi di non aver potuto procedere diversamente.

Anche sul fronte delle contestazioni viene fornita una precisazione. Il Circolo Tennis Trento non ha presentato un ricorso al Comune, ma ha depositato delle controdeduzioni in relazione al provvedimento di esclusione. Le controdeduzioni sono state successivamente respinte dall’amministrazione, che ha confermato l’esclusione dalla procedura.

La partita per il futuro del centro tennis di piazza Venezia resta quindi ancora aperta. La seconda gara dovrà completare il proprio iter di valutazione prima di arrivare all’aggiudicazione, mentre il Comune ribadisce che le procedure seguite sono state condotte sulla base delle condizioni previste dalla normativa sugli appalti e dal disciplinare di gara.

Il prossimo passaggio sarà dunque la conclusione della valutazione dell’offerta tecnica e, successivamente, l’eventuale aggiudicazione della gestione dell’impianto.