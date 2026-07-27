TRENTO. Prende il via il percorso per la ricostruzione del viadotto Canova, una delle principali infrastrutture della viabilità provinciale. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha infatti pubblicato la gara per l'affidamento dei servizi di progettazione dell'intervento che interesserà il sovrappasso della tangenziale di Trento, in esercizio ormai da circa cinquant'anni.

Il progetto prevede il rifacimento completo e l'adeguamento sismico del viadotto, oltre alla sistemazione dei relativi svincoli, tenendo conto anche della futura configurazione del nuovo svincolo di Campotrentino. Il quadro economico complessivo dell'opera ammonta a 98,7 milioni di euro, di cui 69,36 milioni destinati ai lavori.

«Si avvia l'iter progettuale di un intervento necessario per adeguare un'infrastruttura viaria cruciale per la Provincia autonoma di Trento, in virtù delle sue dimensioni, dei volumi di traffico e delle arterie che scavalca e che è in servizio da ormai 50 anni», sottolinea il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Il governatore evidenzia anche come il cantiere sia stato studiato per ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità: «L'intervento è stato concepito per fasi e modalità che consentiranno di garantire la continuità della circolazione, evitando disagi eccessivi agli utenti della mobilità».

Il rifacimento del viadotto a quattro corsie, costruito nel 1976 e lungo circa 700 metri, sarà articolato in due unità funzionali. Nella prima fase sarà realizzato un nuovo ponte a due corsie in direzione Padova, affiancato all'attuale struttura. Una volta completato, il traffico verso sud verrà spostato sul nuovo viadotto. Successivamente si passerà alla seconda fase, che prevede la demolizione di una parte dell'attuale impalcato e la costruzione del nuovo ponte a due corsie in direzione Verona. Solo al termine del trasferimento del traffico sulla nuova struttura sarà demolita la parte residua del vecchio viadotto.

La gara riguarda lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intera opera e la progettazione esecutiva del primo lotto, mentre quella relativa alla seconda fase sarà affidata attraverso un'opzione successiva. L'importo complessivo dell'appalto per i servizi di progettazione è di 3,96 milioni di euro, Iva esclusa. Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del 22 settembre, mentre la prima seduta di gara è fissata per la mattina del 23 settembre.