TRENTO. Prosegue anche la prossima settimana il calendario di Sport nel verde, l'iniziativa del Comune di Trento che propone attività sportive gratuite nei parchi cittadini, aperte a tutte le età. Dal lunedì 13 a sabato 18 luglio sono in programma giochi per bambini, zumba, tango argentino, tai chi, workout, roller, corsa e lettura, kung fu, atletica e ping pong.

Si parte lunedì 13 luglio con due appuntamenti. Dalle 10.30 alle 12 al giardino di Canova l'associazione Carpe Diem organizza le Isole ludico-ricreative, con giochi di movimento e piccoli laboratori per bambini dai 6 ai 12 anni. La partecipazione è libera e, in caso di pioggia, l'attività sarà annullata. In serata, dalle 19.30 alle 20.30, al parco di Melta, l'associazione Scattomatto a tuttosport propone una lezione di Zumba aperta a grandi e piccoli. Il ritrovo è davanti al ristorante L'Anfora. Anche in questo caso la partecipazione è libera e, in caso di maltempo, l'attività sarà annullata.

Martedì 14 luglio dalle 18 alle 20 il giardino Maria Teresa d'Asburgo ospiterà una lezione di Tango argentino aperta a tutti, organizzata dall'associazione Tango al buio. È consigliata la prenotazione scrivendo a tango.albuio@gmail.com oppure telefonando al 347 0194799. Sempre dalle 18 alle 19, al parco di Melta, è in programma una lezione di Tai Chi con l'associazione Scattomatto a tuttosport, senza necessità di prenotazione. Il ritrovo è davanti al ristorante L'Anfora e, in caso di pioggia, l'attività sarà annullata. Dalle 18.30 alle 20, sempre al parco di Melta, l'associazione Libera guiderà un Workout di gruppo con ritrovo accanto all'ingresso di via Centochiavi. L'attività si svolgerà anche in caso di maltempo, salvo allerte meteo o condizioni particolarmente avverse.

Mercoledì 15 luglio, dalle 9 alle 11, il giardino di Maso Ginocchio ospiterà una mattinata dedicata ai Roller per bambini dai 6 ai 12 anni. Gli istruttori di Sport senza frontiere Trentino e Crs metteranno a disposizione pattini a rotelle (fino alla misura 40), caschetti e protezioni; chi lo desidera potrà utilizzare la propria attrezzatura. Il ritrovo è alla pista di pattinaggio e la prenotazione è obbligatoria tramite il form dedicato. In caso di maltempo l'appuntamento sarà rinviato. Dalle 18 alle 19, al parco di Melta, spazio a Corsa e lettura per bambini, con ritrovo davanti al ristorante L'Anfora. In caso di pioggia l'attività sarà annullata. Dalle 18 alle 20, al parco delle Albere, si terrà invece una lezione di Wing Tsun - Kung Fu, aperta sia ai principianti sia agli esperti. È consigliata la prenotazione scrivendo a info@wingtsun-trento.it oppure telefonando al 345 0728716. Il ritrovo è accanto alla fontanella vicino al parco giochi e, in caso di maltempo, l'incontro sarà rinviato.

Giovedì 16 luglio doppio appuntamento con la Zumba. Dalle 9 alle 10, al giardino di Maso Ginocchio, la cooperativa Kaleidoscopio propone un'ora di allenamento dedicata ad adulti e anziani. Si consiglia di portare una borraccia e indossare abbigliamento comodo; il ritrovo è alla piastra centrale del parco. Dalle 19.30 alle 20.30, al parco di Melta, l'associazione Scattomatto a tuttosport organizza una seconda lezione aperta a tutti, con ritrovo davanti al ristorante L'Anfora. In caso di maltempo entrambe le attività saranno annullate.

Venerdì 17 luglio, dalle 18 alle 19, il parco di Melta ospiterà una lezione di atletica propedeutica per bambini dai 6 ai 12 anni, organizzata dall'associazione Scattomatto a tuttosport. Il ritrovo è davanti al ristorante L'Anfora. La partecipazione è libera e, in caso di pioggia, l'attività sarà annullata.

Il programma si concluderà sabato 18 luglio, dalle 9 alle 11, al giardino di Maso Smalz, con un appuntamento dedicato al Ping pong per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. È consigliata la prenotazione contattando Sport senza frontiere Trentino via e-mail all'indirizzo giulioth@gmail.com oppure telefonando al 320 0372251. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata.

Per aggiornamenti sul calendario e sulle eventuali modifiche dovute alle condizioni meteo, il Comune invita a consultare l'agenda eventi sul proprio sito e a contattare direttamente gli organizzatori delle singole attività.