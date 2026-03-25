BONDONE. La Provincia informa che da lunedì 30 marzo a sabato 25 aprile sono previsti lavori di taglio della vegetazione lungo il tratto iniziale della SP 85 del Monte Bondone compreso fra l’intersezione con la SS 45 Bis in località Montevideo e l’abitato di Sardagna, per circa due chilometri.



L’obiettivo del taglio è garantire la sicurezza della circolazione lungo la via di comunicazione e mitigare il potenziale pericolo della caduta di rami o dello schianto di piante sulla carreggiata, in particolare nell’eventualità di fenomeni meteorologici intensi come temporali, vento forte o nevicate.



Per consentire l’esecuzione dei lavori di taglio in sicurezza, la SP 85 sarà chiusa al traffico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle ore 13 alle ore 17:00, esclusi sabati e festivi. Si precisa che il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico sarà sempre garantito per tutta la giornata.