TRENTO. In vista della riapertura della stazione ferroviaria di Trento, la prossima settimana, tra lunedì 12 e sabato 24 gennaio, il sottopasso di via Lampi rimarrà chiuso nelle ore notturne, dalle 22 alle 6.

In una nota, il Comune di Trento rende noto che nell'ambito della riqualificazione della stazione, è stato necessario prolungare di un'ulteriore settimana la chiusura notturna "per concludere le attività di pulizia dei marmi delle scale sul lato di via Dogana e di via Lampi, delle canalette di scolo delle acque e, nuovamente, dei mosaici, recentemente imbrattati".

Nel corso dell'ultima settimana di gennaio verrà completato anche l'impianto di illuminazione, che non impediranno il passaggio dell'utenza.