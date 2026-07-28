TRENTO. Fa tappa oggi a Trento la staffetta "Insieme per non dimenticare il 2 agosto", l'iniziativa che ricorda la strage della stazione di Bologna del 1980, nella quale persero la vita 85 persone e altre 200 rimasero ferite.

La staffetta è partita ieri mattina dal confine del Brennero e raggiungerà il capoluogo trentino nel pomeriggio. L'arrivo è previsto alle 16.20 davanti al Palazzo della Regione, dove ad accogliere i partecipanti, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, sarà l'assessore alla Transizione ecologica e digitale Andreas Fernandez.

Il viaggio della memoria riprenderà quindi mercoledì 29 luglio. La partenza è fissata alle 9 da Palazzo Thun, in via Belenzani, dove sarà presente il sindaco Franco Ianeselli per il saluto ai partecipanti. La tappa si concluderà a Domegliara, con arrivo previsto alle 19.15.

L'arrivo finale della staffetta a Bologna è in programma il 1° agosto, mentre domenica 2 agosto si terrà la manifestazione conclusiva dedicata al 46° anniversario della strage. C.L.