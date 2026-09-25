TRENTO. Sarà il baseball a chiudere l’edizione 2026 di Sport nel Verde, la rassegna che durante l’estate ha portato attività sportive gratuite nei parchi cittadini. L’ultimo appuntamento è in programma martedì 29 settembre, dalle 16.30 alle 17.30, al giardino Maria Teresa d’Asburgo, con una sessione organizzata dall’associazione Trento Baseball.

L’attività è rivolta a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, che potranno avvicinarsi al baseball imparandone le regole e i primi fondamentali. Il ritrovo è previsto nel prato vicino alla scuola elementare di Clarina. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione; in caso di maltempo l’appuntamento sarà annullato.

Con l’incontro di martedì si chiude un’edizione che ha visto la partecipazione di 20 associazioni, società sportive e cooperative sociali, con circa 160 iniziative ludico-sportive gratuite. Il programma ha proposto attività per tutte le età: dal softball alla pallacanestro femminile, dal roller alla ginnastica artistica, fino a equitazione, arti marziali, yoga, zumba, scacchi, bocce, danza, tango e scherma storica. Spazio anche alle attività inclusive rivolte alle persone con disabilità e alle proposte dedicate alla terza età.

Tra le novità più apprezzate dell’edizione 2026 c’è stata la Camminata metabolica, curata da WalkLove e rivolta ad adulti e senior, con allenamenti all’aperto guidati in cuffia da una trainer. Sport nel Verde ha proposto anche iniziative per i più piccoli, come le isole ludico-ricreative, la danza sportiva paralimpica e le bocce senza confini.