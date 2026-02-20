TRENTO. Le imprese Carron spa, capogruppo, e Mak Costruzioni srl, mandataria, si sono aggiudicate l’appalto per il sottopasso stradale e ciclopedonale di Spini di Gardolo. La procedura, conclusa dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, ha visto il raggruppamento temporaneo prevalere con un ribasso del 15,870%.

L’importo dei lavori è pari a 11.952.173,50 euro, cui si aggiungono 568.176,74 euro per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di 12.520.350,24 euro. «L’assegnazione è una notizia positiva per avviare un’opera strategica per la Provincia», ha dichiarato il presidente Maurizio Fugatti, sottolineando l’obiettivo di migliorare la mobilità nel quadrante nord della città.

Il sottopasso consentirà di velocizzare i flussi verso l’interporto e il casello autostradale di Trento nord, superando le criticità legate all’attuale svincolo semaforico. Prevista anche la realizzazione di due percorsi ciclopedonali: uno in via Palazzine, incluso in questo appalto, e un secondo in via Spini, che sarà oggetto di un lotto successivo in gara entro l’estate.

L’opera, affidata al commissario straordinario Gianfranco Cesarini Sforza, dovrà essere completata in 760 giorni. Oltre alla fluidificazione del traffico, l’intervento punta a ridurre le emissioni e a migliorare accessibilità e sicurezza per chi vive e lavora nell’area industriale di Spini di Gardolo.