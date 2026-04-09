TRENTO. La polizia ha dato esecuzione, a Trento, all'ordinanza di applicazione di 10 misure cautelari - nello specifico quella dell'obbligo di presentazione alla polizia - emesse dal gip su richiesta della procura di Trento nei confronti di altrettante persone, indagate per spaccio di stupefacenti.

Le indagini svolte dalla Squadra mobile di Trento, durate oltre 6 mesi - comunica la Questura - hanno permesso di documentare numerosissimi episodi di cessione di eroina, soprattutto nelle zone attigue a Piazza Dante ed al Palazzo della Regione, avvenuti in orario pomeridiano disinvoltamente lungo la pubblica via al cospetto dei numerosi passanti ed utenti dei vicini uffici amministrativi.

Nel corso delle attività d'indagine - prosegue la nota - tutti i soggetti sono stati denunciati, in alcuni casi in più occasioni. Sono stati sequestrati oltre 10 grammi di eroina e 5.385 euro, ritenuti profitto dello spaccio.