TRENTO. Terzo arresto in pochi giorni in pieno centro a Trento da parte degli agenti della polizia, che continuano a pattugliare la zona di piazza Portella. Impegnato nel quartiere, il personale delle volanti ha notato un rapido scambio di involucri tra due persone in via Torre Vanga. I due interessati sono stati bloccati e la polizia ha individuato una dose di eroina, pari a poco più di mezzo grammo.

Il presunto spacciatore - con numerosi precedenti - è stato trovato in possesso anche di 340 euro in banconote di piccolo taglio, "verosimile provento dell'attività" di cessione della droga. L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso la locale casa circondariale di Spini di Gardolo a disposizione dell'autorità giudiziaria.