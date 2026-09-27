TRENTO. Sono bastati pochi minuti per mettere a segno un furto lampo all’interno della stazione delle corriere di Trento. Nel mirino è finito lo storico negozio di Gianni Gravante, dove sono stati portati via il cassetto della cassa con denaro e monete e dei power bank.

«Ero stato fuori due minuti per prendere una borsa – racconta Gravante –. Quando sono tornato mi sono accorto che avevano portato via il cassetto della cassa con i soldi». Un’azione rapidissima, compiuta approfittando della brevissima assenza del titolare.

A fornire elementi utili per ricostruire l’accaduto potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti nel negozio. «Ho la telecamera e dovrei aver registrato il furto», spiega Gravante. Le immagini potranno quindi aiutare a chiarire la dinamica e a individuare chi ha agito.