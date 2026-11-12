TRENTO. Un luogo aperto a tutti, dove incontrarsi, partecipare e creare nuove relazioni. Questo vuole essere il nuovo Spazio di comunità dell’area Solteri, Magnete e Centochiavi, a Trento. L’inaugurazione è in programma sabato 14 novembre alle 10 in piazza del Tridente, alla presenza del sindaco Franco Ianeselli e dell’assessora alle Politiche sociali Giulia Casonato.

Sarà una mattinata di festa. Chi parteciperà potrà provare le attività organizzate dalle realtà aderenti e conoscere chi animerà lo Spazio. Alle 11, dopo i saluti istituzionali, verrà presentato il progetto.

L’obiettivo è creare un luogo accessibile e inclusivo che diventi un punto di riferimento per la vita sociale e culturale del quartiere. Le attività saranno pensate per bambini, giovani, adulti, famiglie e anziani, con un’attenzione particolare al dialogo tra generazioni e culture. Il programma prevede proposte culturali, educative, ricreative e sociali. A costruirlo sarà l’équipe di quartiere insieme ai residenti, partendo dai loro bisogni e dalle loro idee.

La partecipazione è uno dei punti centrali del progetto. Con incontri di ascolto e di coprogettazione, gli abitanti contribuiranno a decidere le attività e a progettare gli ambienti. Sceglieranno anche il nome del nuovo spazio.

Il progetto è curato da Atas, dall’associazione Il Seme e dall’associazione Carpe Diem. Insieme a una rete di realtà locali seguiranno lo Spazio per i prossimi due anni, con possibilità di proroga. Collaborano il Comune di Trento, l’Associazione provinciale per i minori, la cooperativa Arianna, Ics Tridentum, Campus Nest della cooperativa sociale Il Faggio e altre undici realtà del quartiere.

L’iniziativa fa parte delle politiche del Comune per lo sviluppo di comunità e il volontariato, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale e valorizzare le energie già presenti nel quartiere.