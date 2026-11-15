TRENTO. Non sempre la solitudine si vede, ma i suoi effetti attraversano tutte le generazioni. Dai ragazzi sempre più esposti all'isolamento digitale agli anziani che si ritrovano soli dopo una separazione o la perdita del partner, la fragilità delle relazioni è diventata una questione sociale che riguarda anche il Trentino. Il tema è stato al centro di un incontro della terza e ultima giornata del Festival della Famiglia di Trento, dedicato alla solitudine e alla ricerca di un nuovo equilibrio sociale.

A delineare le dimensioni del fenomeno è stata Maria Sironi, docente di Statistica all'Università di Padova, che ha presentato i risultati di uno studio europeo: il 49% della popolazione dichiara di sentirsi spesso o qualche volta solo. Un dato che riguarda sempre più anche i giovani. Negli ultimi otto anni, infatti, la solitudine è aumentata nella fascia tra i 15 e i 24 anni, anche in relazione a un utilizzo passivo dei social network, che può sostituire le occasioni di incontro nella vita reale.

Ma i numeri che riguardano il territorio trentino sono altrettanto significativi. Nelle valli il 43,5% della popolazione vive da sola, mentre a Trento la percentuale raggiunge il 52%, contro il 30% registrato nel 2016. Una condizione che interessa soprattutto le persone anziane rimaste sole dopo un lutto, una separazione o l'uscita di casa dei figli.

La professoressa Patrizia Catellani, docente di Psicologia sociale all'Università Cattolica di Milano, ha sottolineato come la solitudine non coincida necessariamente con l'assenza di contatti, ma sia soprattutto una percezione soggettiva. Tra i fattori che la alimentano ci sono la riduzione delle relazioni quotidiane nei luoghi di aggregazione, come piazze, bar e oratori, e alcune fragilità economiche e sociali. L'isolamento, inoltre, può allontanare le persone dalle istituzioni e renderle più vulnerabili alla disinformazione.

Dal confronto è emersa anche la necessità di passare dall'analisi del problema a interventi concreti. In questa direzione si muove il progetto «Vicinanza solidale», presentato da Anna Vegliach, presidente del Forum delle Associazioni familiari del Trentino. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Trento, è partita dalle circoscrizioni di Meano, Gardolo e Argentario, con una mappatura delle associazioni familiari presenti sul territorio.

L'obiettivo è individuare gli ostacoli che impediscono la costruzione di rapporti di buon vicinato e creare una rete capace di intercettare i bisogni delle persone più fragili. Il principio alla base del progetto è semplice: la solidarietà non deve essere un gesto occasionale, ma una responsabilità condivisa, nella consapevolezza che chi oggi offre aiuto potrebbe domani averne bisogno.