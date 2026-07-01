TRENTO. Sugli skiroll lungo la tangenziale cittadina. È l'episodio denunciato dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Daniele Demattè, che parla di un comportamento «gravemente irresponsabile» e chiede un rafforzamento dei controlli per evitare situazioni potenzialmente drammatiche.

Secondo Demattè, non si tratta di un caso isolato. Il consigliere ricorda infatti di aver già segnalato negli anni scorsi altri episodi ritenuti pericolosi, come persone in bicicletta, monopattini e perfino una Graziella all'interno delle gallerie del Doss Trento, situazioni che avrebbero potuto trasformarsi in tragedie.

L'ultimo caso riguarda una persona che avrebbe percorso sugli skiroll il tratto di tangenziale a sud del ponte di Ravina. «Un comportamento totalmente irresponsabile e inaccettabile - afferma Demattè - che mette a rischio non solo la propria vita, ma anche quella degli automobilisti che transitano su un'arteria a scorrimento veloce».

Per il consigliere è necessario intervenire sia sul fronte della prevenzione sia su quello delle sanzioni. Da un lato chiede di individuare rapidamente il responsabile, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti lungo la tangenziale, dall'altro invita l'amministrazione comunale a valutare misure più efficaci per impedire il ripetersi di episodi analoghi e a intensificare i controlli della Polizia Locale.

«Non possiamo continuare a considerare questi fatti come semplici curiosità da social network o episodi folkloristici - conclude Demattè -. Sono comportamenti che mettono concretamente a rischio vite umane e che richiedono una risposta seria e determinata».