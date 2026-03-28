TRENTO. Stretta sui locali in zona Portela: il questore dispone la sospensione delle licenze per due bar, uno per 30 giorni e l’altro per 10, al termine di una serie di controlli condotti nelle ultime settimane.



I provvedimenti sono stati notificati dalla Polizia di Stato ai titolari degli esercizi pubblici e arrivano dopo l’attività istruttoria della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura. Decisivi gli accertamenti delle Volanti, affiancati dagli interventi della polizia locale, che hanno documentato situazioni ritenute a rischio per l’ordine pubblico.



Nel primo caso si tratta di un locale già destinatario di una sospensione nell’agosto 2025. Nonostante il precedente, il bar avrebbe continuato a essere frequentato da persone con precedenti penali, alcune legate al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, inoltre, l’esercizio è stato teatro di una violenta lite avvenuta in via Pozzo.



Nel secondo locale, invece, la sospensione è scattata dopo numerosi controlli sugli avventori. Anche qui è stata rilevata la presenza costante di soggetti con precedenti, mentre alcune persone sono state sanzionate per possesso di droga per uso personale. Alla luce degli elementi raccolti, il questore ha disposto le chiusure temporanee ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini.