TRENTO. A distanza di quasi otto anni dalla chiusura, la Roccaforte Trentina torna ad accendere le luci nella storica Torre Arcidiaconale, conosciuta dai trentini come Torre del Massarello, all'angolo tra via Santissima Trinità e vicolo della Storta, nei pressi di piazza Garzetti. Birre internazionali, cucina tipica trentina, atmosfere medievali e musica dal vivosaranno gli ingredienti della riapertura di uno dei locali che una decina di anni fa aveva conquistato un posto speciale nel cuore degli appassionati.

La precedente esperienza si era conclusa nel novembre 2018, a causa di una serie di imprevisti culminati nel crollo di una trave, che aveva reso necessaria la chiusura dell'attività. Ora il locale è stato ristrutturato e rinforzato ed è pronto a ripartire con una veste rinnovata, senza rinunciare alla sua identità, com'era anni fa, distribuito su più piani all'interno della Torre.

L'inaugurazione è in programma sabato 24 ottobre alle 18. La festa prenderà il via nella corte interna della Torre con l'esibizione dal vivo della cantante Denise, mentre all'interno gli ospiti saranno accolti da musica, richiami alla tradizione medievale e un'offerta gastronomica che spazia dalle specialità trentine ai piatti d'ispirazione bavarese. Non mancheranno pizze, hamburger, dolci e una ricca selezione di birre provenienti in particolare dalla Baviera.

Con la riapertura fa il suo debutto anche una nuova figura simbolica, il «Guardiano della Roccaforte», personaggio immaginario destinato ad accompagnare l'identità e la narrazione del locale.

A guidare il ritorno della birreria è Giovanni Carlino, che proprio dodici anni fa aveva dato vita al progetto originale. Dopo aver lasciato la gestione, si era allontanato da Trento e si era dedicato alla ristorazione in diverse città europee, ma è stato ricontattato dalla proprietà, la famiglia Cesarini Sforza, decisa a rilanciare lo storico spazio. Un ritorno alle origini che Carlino ha accolto senza esitazioni.

La serata inaugurale proseguirà fino alle 2 di notte e segnerà l'inizio di una nuova avventura: la Roccaforte Trentina sarà aperta tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una ventina le persone che saranno impiegate nella nuova «Torre», che vuole proporsi come un nuovo punto di riferimento per chi cerca buona cucina, birra e convivialità nel cuore del centro storico. Ma soprattutto, per chi ricorda il locale, l'obiettivo è ritrovare quell'atmosfera che lo aveva reso un luogo di ritrovo per tanti.