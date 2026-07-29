TRENTO. Un tentativo di furto è stato sventato la scorsa notte, grazie al rapido intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, che hanno arrestato un 24enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato furto aggravato.

L'allarme è scattato dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, con la quale veniva indicata la presenza di un uomo introdottosi all'interno del Circolo Acli di via dei Tigli. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe arrampicato fino al balcone dell'edificio, riuscendo poi ad accedere ai locali dopo aver forzato una finestra.

Le pattuglie della Radiomobile hanno raggiunto il posto in pochi minuti, sorprendendo il sospettato ancora all'interno della struttura. Alla vista dei militari, il 24enne ha tentato di fuggire, ma è stato immediatamente inseguito e bloccato.

L'uomo è stato quindi dichiarato in arresto e accompagnato nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Trento, dove è rimasto a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

L'Arma sottolinea come l'episodio evidenzi ancora una volta l'importanza della collaborazione dei cittadini, le cui tempestive segnalazioni al 112 consentono di intervenire rapidamente e prevenire la commissione di reati.