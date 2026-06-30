TRENTO. Il parcheggio dell'ex Italcementi trasformato per alcuni minuti in un circuito improvvisato di drifting. È quanto denuncia il consigliere comunale Daniele Demattè di Fratelli d'Italia, che esprime «profondo disappunto» per quanto accaduto nella notte di domenica scorsa, quando, secondo quanto riferito, il rombo dei motori e le continue sgommate avrebbero disturbato la quiete pubblica per circa una ventina di minuti.

Secondo Demattè, sull'asfalto sarebbero rimasti evidenti i segni lasciati dalle manovre effettuate dai conducenti. Un episodio che, oltre al disagio arrecato ai residenti della zona, solleva interrogativi sul rispetto delle regole e sulla sicurezza negli spazi pubblici.

«Guidare in questo modo in un'area pubblica significa mettere a rischio la propria incolumità e quella delle altre persone, esponendo a gravi pericoli chiunque si fosse trovato a transitare o sostare in quel parcheggio», sottolinea il consigliere, definendo il comportamento «irresponsabile e inaccettabile».

Per questo motivo Demattè auspica che la Polizia Locale possa risalire ai responsabili attraverso l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo, spiega, è individuare gli autori dell'episodio e applicare le sanzioni previste dalla normativa, ribadendo l'importanza del rispetto delle regole e della tutela della sicurezza dei cittadini e degli spazi pubblici.