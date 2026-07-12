TRENTO. Momenti di grande tensione nel pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, in via Damiano Chiesa, dove un residente ha segnalato un colpo partito da una finestra di un condominio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno individuato l’appartamento e fermato un uomo.



Dai primi accertamenti è emerso che non si trattava di un’arma da fuoco: sarebbe stata utilizzata una carabina Softair. Il presunto responsabile è stato accompagnato in caserma per chiarire la dinamica dell’episodio.