TRENTO. Con l'inizio della scuola ormai vicino, a Trento si cercano associazioni disponibili a garantire la sorveglianza davanti alle scuole primarie negli orari di entrata e di uscita. Il Comune ha pubblicato l'avviso per l'anno scolastico 2026-2027, rivolgendosi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.

Il servizio ha l'obiettivo di assicurare una presenza nei pressi degli istituti nei momenti di maggiore afflusso, quando i bambini, i genitori e i mezzi si concentrano all'ingresso e all'uscita delle scuole. Un'attività di prevenzione e supporto alla sicurezza che viene coordinata nell'ambito delle attività del Corpo di polizia locale di Trento-Monte Bondone.

A partecipare non possono essere singoli volontari, ma enti di volontariato sociale e associazioni di promozione sociale interessati a svolgere il servizio secondo le modalità stabilite dal Comune. Le organizzazioni dovranno presentare la propria richiesta entro mercoledì 9 settembre 2026.

La sorveglianza riguarda in particolare le fasi di entrata e di uscita degli alunni dalle scuole primarie. Il presidio serve a favorire una maggiore sicurezza negli spazi esterni agli istituti e a prevenire situazioni di rischio legate alla presenza contemporanea di pedoni e traffico veicolare. Non si tratta, quindi, di un'attività che sostituisce quella della polizia locale, ma di un servizio di supporto.

Il Comune affida la procedura al Corpo di polizia locale di Trento-Monte Bondone, che si occupa delle attività di controllo del territorio e di prevenzione. Nell'avviso sono disponibili anche il disciplinare del servizio, il modulo per presentare la richiesta, la scheda informativa e l'elenco delle postazioni interessate.

La ricerca delle associazioni arriva a pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico e punta quindi a garantire la copertura del servizio già con la ripresa delle lezioni. Le realtà interessate dovranno verificare le condizioni previste dalla documentazione allegata e presentare la propria candidatura entro il termine fissato.