TRENTO. La scuola trentina guarda oltre i confini nazionali. La Provincia autonoma di Trento ha firmato un Memorandum d’intesa con Cambridge International Education per introdurre nei percorsi scolastici e formativi locali programmi e metodologie di respiro internazionale.

L’accordo è stato sottoscritto dall’assessora all’Istruzione Francesca Gerosa e da Imogen Poole, rappresentante dell’organizzazione legata all’Università di Cambridge. Il modello prevede di affiancare ai programmi provinciali lo studio di alcune discipline in inglese, utilizzando la lingua anche come strumento per acquisire conoscenze in altre materie.

I percorsi potranno portare a qualificazioni riconosciute a livello internazionale, mantenendo il collegamento con il sistema scolastico trentino e con il conseguimento del diploma di maturità. Previsti anche formazione e aggiornamento per gli insegnanti, attraverso lo scambio di esperienze e l'introduzione di nuove metodologie didattiche.

«Siamo i primi in Italia e tra i primi in Europa a intraprendere questo percorso», ha dichiarato Gerosa. Per il sovrintendente scolastico Giuseppe Izza, l’intesa rappresenta un’occasione per rafforzare il confronto internazionale e l’innovazione, valorizzando al tempo stesso l’identità del territorio.