TRENTO. Scontro tra auto e moto nel tardo pomeriggio di oggi, 4 settembre, all’altezza della rotatoria di via Maccani: poco dopo le 18 l’incidente ha coinvolto una Citroen C3 e una moto.

Quest’ultima, condotta da un cinquantottenne, stava svoltando per Campotrentino quando - secondo una dinamica ancora da vagliare da parte degli agenti della polizia locale di Trento, intervenuti assieme al personale sanitario - è avvenuto l’impatto con l’auto. C’è un ferito lieve.

La Citroen è poi finita fuori strada all’altezza del punto vendita Nadalini.