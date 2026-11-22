TRENTO. La giunta provinciale ha deciso di ridurre l'Irap di un ulteriore 1,34 per cento rispetto all'aliquota ordinaria del 2,68% (già ridotta rispetto a quella nazionale del 3,90%) per il settore dei trasporti (passeggeri e merci), traslochi, soccorso stradale, corrieri, attività postali, raccolta rifiuti, servizi di logistica e altri. Lo ha annunciato ieri il vicepresidente della Provincia e assessore alle attività economiche, Achille Spinelli, presentando in prima commissione l'emendamento alla manovra finanziaria con la nuova agevolazione per l'autotrasporto che sarà applicata dal 2027, anche se vengono indicate minori entrate per la Provincia di 1.700.000 euro solo dal 2028. L'intervento, ha detto il vicepresidente, pensato «per mitigare gli effetti del perdurare dell'elevato costo del carburante» si colloca nell'ambito della disciplina europea sugli aiuti de minimis e non sarà cumulabile con l'agevolazione prevista per le imprese che sottoscrivono accordi aziendali migliorativi delle condizioni dei dipendenti (uno sconto ulteriore dello 0,68%). A fronte delle sollecitazioni della consigliera provinciale di maggioranza Vanessa Masè (La Civica) che chiedeva più risorse per l'autotrasporto, l'assessore Spinelli ha risposto che: «La riduzione Irap di 1,34 punti percentuali costituisce già un intervento di sostegno significativo. Ha inoltre precisato che «gli ulteriori margini di aiuto consentiti dal quadro europeo, anche attraverso il regime temporaneo riguardano i contributi diretti e non le agevolazioni tributarie».

Tra gli altri emendamenti presentati ieri in prima commissione ce n'è anche uno in tema di orsi. Viene stabilito anche per il triennio 2027-2029, come nel precedente, il numero massimo di 8 esemplari di orsi problematici all'anno, tra non più di due femmine adulte, di cui è consentito l'abbattimento, «secondo le valutazioni tecnico-scientifiche svolte dalla Provincia nel rispetto del parere espresso da Ispra».

È stato poi presentato l'emendamento concordato con il Consiglio delle autonomie in tema di assunzioni di personale nei Comuni. Si supera il riferimento alla spesa storica del personale del 2019 e si introduce un sistema basato su valori soglia differenziati per fascia demografica, calcolati attraverso il rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Le soglie saranno individuate dalla giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Per gli enti che dovessero superarle è previsto un percorso graduale di rientro, accompagnato da verifiche organizzative. Sono inoltre contemplate alcune deroghe per specifiche esigenze di servizio, anche con riferimento alle dotazioni di personale stabilite dalla normativa provinciale. L'emendamento introduce anche una maggiore flessibilità per la copertura delle sedi disegreteria comunale.

Proprio ieri è stato audito dalla commissione il presidente del Consiglio delle autonomie, Michele Cereghini, in merito ai contenuti della manovra e del Protocollo di finanza locale sottoscritto dai sindaci con la Provincia. Francesco Valduga (Campobase) rivolgendosi a Cereghini lo ha esortato ad avere un ruolo politico più forte nei confronti della Provincia: «Comuni e Comunità di valle rischiano di concentrarsi sugli aspetti tecnici e gestionali, perdendo di vista la questione fondamentale del proprio ruolo nelle scelte che riguardano il territorio. La Provincia, si è chiesto, deve essere il soggetto che indica ai Comuni cosa fare oppure il regista di decisioni elaborate e condivise dalle autonomie locali?» Tra gli esempi, ha citato l'urbanistica, competenza primaria dei Comuni, le concessioni idroelettriche e la gestione dei rifiuti e sull'inceneritore parlando del rischio di essere «eccessivamente accondiscendenti».

Proprio sul sì o no all'inceneritore voluto dalla Provincia, Cereghini ha replicato che: «Egato, ha spiegato che il lavoro sta proseguendo con tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti, proprio per consentire i necessari approfondimenti».