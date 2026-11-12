TRENTO. A Trento venerdì 13 novembre potrebbe essere una giornata di disagi per alcuni servizi, a causa dello sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali. Il Comune ha annunciato che saranno comunque garantite le prestazioni essenziali, con contingenti minimi di personale in servizio per polizia locale, stato civile e servizi funerari.

Possibili ripercussioni soprattutto sulla raccolta porta a porta dei rifiuti, che potrebbe non essere effettuata regolarmente. A seconda delle zone, potrebbero rimanere senza ritiro alcune frazioni: organico, imballaggi leggeri, residuo, carta e vetro.

Dolomiti Ambiente garantirà le attività indispensabili per la tutela della salute e dell'igiene pubblica. Saranno assicurati il ritiro e il trasporto dei rifiuti pericolosi, la raccolta presso strutture sensibili come ospedali, case di cura, Rsa, scuole, mense, carceri e stazioni, oltre alla pulizia di alcune aree pubbliche, tra cui mercati e zone di interesse turistico e museale.

Ai cittadini viene chiesto di ritirare in giornata gli eventuali contenitori che non saranno stati svuotati, per poi esporli nuovamente in occasione del successivo turno di raccolta.