TRENTO. Possibili disagi anche a Trento nella giornata di domani, venerdì 20 novembre 2026, per lo sciopero generale nazionale che coinvolgerà i settori pubblici e privati, con l'adesione di diverse sigle sindacali. Le conseguenze potrebbero riguardare soprattutto la raccolta dei rifiuti, mentre il Comune garantirà i servizi essenziali.

Nel rispetto del diritto di sciopero e delle normative vigenti, il Comune di Trento assicurerà le prestazioni indispensabili attraverso i contingenti minimi di personale. Saranno garantiti, in particolare, i servizi di Polizia locale, stato civile e servizi funerari, per i quali resteranno operativi gli addetti necessari.

Anche Dolomiti Ambiente garantirà le attività indispensabili per la tutela della salute e dell'igiene pubblica. Saranno assicurati la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi e il servizio presso le utenze sensibili, tra cui scuole, ospedali, case di cura, Rsa, mense assistenziali, centri di accoglienza, stazioni, caserme e carceri. Prevista inoltre la pulizia delle aree pubbliche considerate prioritarie, come mercati e alcune zone di interesse turistico.

Le maggiori criticità potrebbero interessare il servizio di raccolta porta a porta. A seconda delle zone, potrebbero saltare i ritiri dell'organico, degli imballaggi leggeri, del residuo, della carta o del vetro. Dolomiti Ambiente invita i cittadini a ritirare comunque entro la giornata i contenitori eventualmente non svuotati, per poi esporli nuovamente nei successivi turni previsti dal calendario ordinario.