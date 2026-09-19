TRENTO. Due auto coinvolte e due persone trasferite in ospedale. È il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 19 settembre, lungo la strada che da Martignano conduce verso Montevaccino, nel territorio comunale di Trento.

L’allarme è scattato attorno alle 15.30. L’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento, tanto che entrambe le automobili hanno riportato danni rilevanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure alle due persone coinvolte.

Dopo l’assistenza ricevuta sul luogo dell’incidente, entrambe sono state portate in ospedale per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni sarebbero rimaste entrambe coscienti. Le operazioni di soccorso hanno avuto conseguenze anche sulla circolazione, regolata per permettere agli operatori di intervenire e svolgere i rilievi in sicurezza.

Successivamente si è proceduto alla pulizia della carreggiata e alla rimozione dei mezzi, con rallentamenti per chi percorreva la strada. La ricostruzione della dinamica è affidata alla polizia locale Trento – Monte Bondone.