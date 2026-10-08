SAN MICHELE ALL’ADIGE. Un nuovo marciapiede per mettere in sicurezza uno dei tratti più delicati dell’accesso sud a San Michele all’Adige. È partita la gara per la realizzazione dell’opera lungo la strada provinciale 106, in località Maso Girelli, dove oggi il percorso pedonale si interrompe all’altezza di via Biasi. L’intervento prevede anche l’allargamento della strada e un investimento di 632 mila euro, Iva esclusa.

La procedura per affidare i lavori è stata avviata dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac). Si tratta di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, con affidamento secondo il criterio del prezzo più basso.

Il progetto prevede di prolungare il marciapiede esistente per altri 300 metri, portandolo fino alla località Maso Girelli. L’obiettivo è garantire un collegamento pedonale continuo lungo un tratto della provinciale considerato particolarmente problematico.

Il punto critico è legato soprattutto alla ridotta visibilità determinata dal tracciato della strada, una condizione che rende più delicata la convivenza tra pedoni e veicoli. Il nuovo intervento punta quindi a migliorare contemporaneamente la sicurezza di chi percorre la strada a piedi e le condizioni di visibilità per gli automobilisti.

Oltre al marciapiede è infatti previsto l’allargamento della sede stradale, così da intervenire non soltanto sul percorso pedonale ma anche sulla configurazione complessiva del tratto interessato.

I lavori avranno una durata prevista di 300 giorni. Per le imprese invitate alla procedura il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 di martedì 10 novembre 2026. La prima seduta di gara è invece prevista alle 14.30 dello stesso giorno.

L’intervento rientra nel programma di opere dedicate alla sicurezza della viabilità e alla mobilità sul territorio provinciale. Per San Michele all’Adige si tratta di un intervento atteso soprattutto per eliminare l’attuale interruzione del marciapiede e rendere più sicuro il collegamento verso Maso Girelli.

Una volta completata l’opera, il percorso pedonale raggiungerà complessivamente 300 metri oltre l’attuale termine di via Biasi, garantendo maggiore continuità a chi si sposta a piedi lungo la provinciale.