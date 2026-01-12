TRENTO. Inizierà a febbraio la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. Dalla prossima settimana i cittadini riceveranno le lettere con i buoni per il ritiro della dotazione per il rifiuto organico e gli imballaggi leggeri. La distribuzione avverrà come da consueto con i furgoncini itineranti che, dal prossimo 2 febbraio fino al 3 marzo, gireranno in tutte le circoscrizioni sostando in piazze e parchi, come avvenuto negli anni scorsi.



Proprio riguardo alla distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata ci sono però grandi novità in arrivo. Da marzo inizierà l'installazione di sette distributori automatici, attivi tutto l'anno, che consentiranno ai cittadini di rinnovare dei sacchi previsti per la propria utenza in totale autonomia, in qualsiasi mese e a qualsiasi momento della giornata, senza dover aspettare la distribuzione d'inizio anno e senza bisogno di raggiungere lo sportello di via Fersina. Per utilizzare i distributori è sufficiente seguire le istruzioni che si trovano sul display e portare con sé la tessera sanitaria.



I distributori saranno collocati in via Julio a Cognola, a Sopramonte, a Gardolo in piazzale Groff, in Oltrefersina in via Clarisia, in piazzale Rusconi a Cristo Re, a Matterello e a Villazzano in via Valnigra. La collocazione dei distributori è stata scelta tenendo conto dell'accessibilità (a piedi, con il mezzo di trasporto pubblico, in auto), dei vicini poli d'attrazione e della distribuzione della popolazione residente.



Oltre che nei sette distributori automatici, i sacchetti potranno essere ritirati anche all'Urp di via Belenzani come in passato, allo sportello di Dolomiti Ambiente in via Fersina.



Tornando al sistema attualmente in vigore, il cittadino che, nei primi giorni di febbraio non ha ricevuto la lettera, può rivolgersi alla mail clienti.tari@dolomitambiente.it per fare richiesta come gli anni scorsi. Si ricorda dal 4 marzo, una volta terminata la distribuzione itinerante, il cittadino potrà ritirare la dotazione dei sacchetti, senza appuntamento, allo sportello di Via Fersina 23 negli orari di apertura al pubblico (lunedì – giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, venerdì dalle 8 alle 12).



La dotazione dei sacchi per la raccolta degli imballaggi è personale. È quindi importante sottolineare non solo la necessità di una corretta raccolta differenziata, ma anche che la cessione dei propri sacchi o il mancato rispetto delle modalità e dei giorni di esposizione può comportare sanzioni.