GARDOLO. Sabato 24 e domenica 25 ottobre si svolgerà la 17a edizione de La 24 Ore di Nuoto, la staffetta promossa da SND Nuotatori Trentini insieme alle associazioni che ogni giorno sensibilizzano la comunità sulla donazione, sulla salute e sull'inclusione.

La formula è semplice. Dalle 19 di sabato alle 19 di domenica i partecipanti si alternano in acqua senza interruzione. Non è una gara e non servono prestazioni particolari: chiunque può partecipare, singolarmente o insieme a un gruppo, percorrendo almeno due vasche. II Comune di Trento e ASIS rendono possibile l'ingresso gratuito, mentre la cuffia ufficiale viene consegnata in omaggio.

Durante la notte tra sabato e domenica le lancette torneranno indietro di un'ora. La staffetta durerà quindi 25 ore effettive. Nuotare di notte in piscina resta uno degli elementi più riconoscibil dell'iniziativa e rende l'appuntamento unico nel panorama regionale.

AVIS e AIDO porteranno in vasca il messaggio della donazione di sangue, organi e tessuti. AIC richiamerà l'attenzione sulla celiachia, sulla corretta informazione e sull'inclusione delle persone celiache nella vita sportiva e sociale.La continuità della staffetta per tutte le 25 ore sarà sempre garantita dagli atleti di SND Nuotatori Trentini, pronti ad entrare in acqua nei momenti di minore affluenza.

C.L.