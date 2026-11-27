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TRENTO. Particolare esercitazione questa mattina all'interno del Villaggio incantato di Babbo Natale in piazza Dante a Trento. Erano le 9 circa quando, per qualche minuto, undici vigili del fuoco del nucleo Saf del Corpo permanente sono giunti sul posto chiamati per un «blocco della ruota panoramica avvenuto a seguito di una rottura meccanica».
Chiaramente una chiamata fittizia per effettuare una simulazione programmata in questo specifico contesto.
Sul posto si sono portati i pompieri con un'autoscala e, in alcuni punti, anche arrampicandosi, per raggiungere le cabine nel punto più alto della giostra, alta circa 32 metri. Il tutto si è svolto nel giro di pochi minuti, nella massima sicurezza, in un momento in cui il parco giochi era chiuso al pubblico.
Nessun allarme dunque: solo un'esercitazione volta ad affinare le tecniche per garantire la sicurezza dei cittadini.