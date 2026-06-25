TRENTO. Due giovani stranieri sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo aver messo a segno un furto all'interno del supermercato Coop di piazza Manci, nella frazione di Povo, a Trento.

Secondo quanto ricostruito, i due sono entrati nel punto vendita, hanno riempito uno zaino con merce per un valore di circa 70 euro e sono usciti superando le casse senza pagare.

Subito dopo si sono allontanati salendo a bordo di un autobus della linea 5 in direzione Oltrecastello. Gli agenti di polizia, allertati dal personale del supermercato, si sono messi sulle tracce del mezzo pubblico, intercettandolo e bloccando i due fuggitivi a una delle fermate successive, dove sono stati fatti scendere e identificati.

Da quanto si è appreso, la coppia aveva tentato un furto con le stesse modalità già nella giornata precedente, ma in quel caso il personale dell'esercizio commerciale se n'era accorto, sventando il colpo.