TRENTO. Serata movimentata ieri in via Manci a Trento, dove i carabinieri sono intervenuti su richiesta del personale di un supermercato nel quale un 35enne stava portando a termine una "rapina impropria".

L'uomo, di nazionalità marocchina, aveva sottratto una bottiglia di vino cercando di occultarla sotto al giubbotto: sorpreso dall'addetto alla vigilanza e dal direttore, aveva tentato la fuga brandendo minacciosamente un'altra bottiglia, questa volta di birra, regolarmente pagata in precedenza, e inveendo contro il personale.

Già noto alle forze dell'ordine, il 35enne è stato bloccato da una pattuglia della Radiomobile allertata tramite il 112, dichiarato in stato d'arresto e condotto nelle camere di sicurezza del Comando di Trento in attesa del giudizio direttissimo.