TRENTO. Ruba due profumi da un negozio del centro storico, ma quando viene scoperto reagisce spintonando una commessa nel tentativo di fuggire. La fuga, però, dura solo pochi minuti: i carabinieri lo rintracciano e lo arrestano in piazza Dante con l'accusa di rapina impropria.

L'episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 29 luglio in un esercizio commerciale di via Oss Mazzurana. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, un cittadino marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine si sarebbe impossessato di due profumi del valore complessivo di circa 140 euro, cercando poi di allontanarsi senza pagare.

Ad accorgersi del furto è stata una commessa, che ha tentato di fermarlo all'uscita del negozio. A quel punto l'uomo avrebbe reagito spintonandola per assicurarsi la fuga. Proprio questa condotta ha trasformato il furto in una rapina impropria, reato contestato dai militari.

Scattato l'allarme al Numero unico di emergenza 112, le pattuglie della Radiomobile hanno avviato immediatamente le ricerche nelle vie del centro. L'uomo è stato individuato e bloccato poco dopo in piazza Dante, dove è stato fermato senza ulteriori conseguenze.

La refurtiva, costituita dai due profumi, è stata recuperata integralmente e restituita al punto vendita. Al termine degli accertamenti il presunto responsabile è stato arrestato e accompagnato nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Trento, dove è rimasto a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa delle successive determinazioni. Come previsto dalla legge, la sua posizione dovrà essere valutata nel prosieguo del procedimento e la responsabilità sarà accertata solo con eventuale sentenza definitiva.