TRENTO. Tentato furto con spintoni in un supermercato di via Brennero, dove un uomo di 27 anni è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria. L’episodio risale alla mattinata di martedì 15 aprile e si è concluso con il recupero della merce sottratta. Secondo quanto ricostruito, il ventisettenne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe preso dagli scaffali alcune bevande alcoliche per un valore complessivo di circa 70 euro, nascondendole nello zaino e tentando poi di lasciare il punto vendita senza passare dalle casse.



A bloccarlo è stato l’addetto alla vigilanza, che si è accorto di quanto stava accadendo. In quel momento l’uomo avrebbe reagito spintonandolo, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. La richiesta di aiuto è arrivata al Numero unico di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento.



L’uomo è stato fermato ancora in possesso della refurtiva, che è stata restituita al supermercato. Dopo gli accertamenti e l’identificazione negli uffici dell’Arma di via Barbacovi, è scattata la denuncia.