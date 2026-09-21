TRENTO. Prima il furto in un supermercato, poi le minacce di morte alla guardia giurata, contro la quale avrebbe anche brandito una bottiglia di whisky nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Un trentenne, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio di sabato 20 settembre dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento con l’accusa di rapina impropria.

L’allarme è scattato in un supermercato di viale Verona, dopo la chiamata al 112 Nue. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prelevato della merce dagli scaffali cercando poi di uscire senza pagarla. Il personale di vigilanza, accortosi di quanto stava accadendo, lo ha fermato mentre tentava di allontanarsi dall’esercizio commerciale.

A quel punto il trentenne avrebbe reagito minacciando di morte la guardia giurata e brandendo nei suoi confronti una bottiglia di whisky. È quindi riuscito ad allontanarsi, abbandonando sul posto una parte della merce sottratta. Nel frattempo erano già stati allertati i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le ricerche nella zona.

I militari hanno rintracciato il trentenne ancora nelle vicinanze del supermercato. Durante la perquisizione gli è stata trovata addosso altra merce sottratta, per un valore complessivo di circa 30 euro, poi restituita. L’uomo è stato portato negli uffici dell’Arma e, al termine degli accertamenti, posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.