TRENTO. Rissa nel cuore della notte fra domenica e lunedì in pieno centro storico. L'allarme è stato lanciato intorno a mezzanotte e mezza all'interno del parco San Marco, all'ombra del Castello del Buonconsiglio, dove - stando alle ricostruzioni degli inquirenti - tre ragazzi si sarebbero affrontati, a seguito di una violenta lite. Resta ancora da chiarire il motivo del loro incontro nell'area verde nel cuore della città. Ciò che è certo è che uno di loro, un diciottenne, avrebbe riportato lievi ferite.

Mancavano circa 10 minuti a mezzanotte quando nel parco sono accorsi i sanitari con l'ambulanza per prestare le prime cure sul posto al ferito, supportati dalle Volanti della Questura. Gli agenti di polizia hanno quindi cercato di ricostruire i contorni dell'aggressione, riuscendo però a identificare soltanto due dei soggetti rimasti: il terzo infatti è riuscito a darsi alla fuga, facendo così perdere le proprie tracce. Immediatamente per entrambi gli uomini, di origine nordafricana, è scattata la denuncia per rissa.