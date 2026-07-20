TRENTO. Quella che inizialmente sembrava una violenta rissa di strada si è trasformata in un'indagine per tentato omicidio. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni, italiano, ritenuto responsabile del grave ferimento di un 30enne di origine sudamericana, raggiunto alla gola con una bottiglia di vetro infranta.

L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 19 luglio 2026, poco dopo le 18.30, in viale Verona, all'esterno del supermercato Despar. Per cause ancora in fase di accertamento, tra i due uomini è scoppiato un acceso confronto degenerato rapidamente in violenza.

Durante la colluttazione il 44enne avrebbe spezzato una bottiglia e utilizzato il vetro come arma, colpendo il rivale al collo. Una ferita gravissima che ha richiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Il trentenne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.

Gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile hanno avviato immediatamente gli accertamenti, raccogliendo testimonianze e ricostruendo la dinamica dell'aggressione. Al termine delle verifiche il 44enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Tra le piste seguite dagli investigatori c'è anche quella che riconduce la lite a dissidi maturati nell'ambiente della droga. Saranno le indagini, ancora in corso, a chiarire il movente e le responsabilità dei protagonisti della violenta aggressione.