TRENTO. La tensione nella zona tra la Portela e piazza Santa Maria Maggiore è sfociata ieri sera, 3 ottobre, in una rissa all’interno della basilica. Erano circa le 22 e nella chiesa era in corso il concerto della Corale in... canto di Levico, organizzato in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

All’improvviso si sono sentite le porte sbattere e delle urla. Un giovane nordafricano è entrato nella basilica seguito da altri soggetti, alcuni dei quali visibilmente alterati. In pochi istanti sono volati calci e pugni, sotto gli occhi del pubblico presente al concerto.

È intervenuta inizialmente la vigilanza privata, quindi sono arrivati polizia e carabinieri. Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere un giovane rimasto ferito a terra. Alcune delle persone coinvolte sono state identificate.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine la situazione è tornata alla calma e il concerto è potuto proseguire, con il canto conclusivo della serata.