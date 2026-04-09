TRENTO. "Ringrazio la Procura di Trento, il questore Nicola Zupo e in particolare gli agenti della squadra mobile per l'operazione che ha consentito di denunciare dieci persone coinvolte nell'attività di spaccio di eroina nella zona di piazza Dante. Si tratta di un risultato importante anche perché rassicura i cittadini e dimostra che la zona è presidiata".

Così, in una nota, il sindaco Franco Ianeselli commenta l'operazione della polizia che, dopo sei mesi di indagine, ha portato alla denuncia di alcuni dei responsabili dello spaccio di stupefacenti nel parco davanti alla stazione.

"L'intervento della squadra mobile dimostra che a Trento come altrove l'eroina è tornata a diffondersi tra le nuove generazioni - continua il sindaco - Gli esperti dicono che spesso viene fumata o inalata piuttosto che iniettata, modalità di assunzione che attenua la sensazione di rischio. In più si tratta di una droga con costi per dose molto bassi, il che la rende ancora più pericolosa. Di fronte a questo scenario inquietante è dunque importante agire non solo sul versante, pur fondamentale, della repressione dello spaccio, ma anche sui consumatori, che spesso sono giovani, dando tutta la necessaria assistenza alle famiglie".