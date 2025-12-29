TRENTO. Cancellate a tempo di record le scritte che dal giorno di Natale deturpavano la facciata ed il lato nord della basilica di Santa Maria Maggiore a Trento.

Come promesso nell'immediato del gesto vandalico dal sindaco Franco Ianeselli, i tecnici della ditta incaricata sono intervenuti sin dalle prime ore del mattino e verso le 10 i lavori di pulitura erano terminati.

Per provvedere ad eseguire al meglio l'opera di ripristino, è stata utilizzata una polvere finissima, sparata con un compressore. Il tutto sotto la supervisione degli esperti della Soprintendenza dei Beni culturali della Provincia e del comune.