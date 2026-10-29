VILLAZZANO. È stato rimosso nella serata di mercoledì 28 ottobre un camper in stato di abbandono, parcheggiato da tempo in via Asiago, nell’area di sosta della stazione ferroviaria di Villazzano. Il mezzo, privo di motore e quindi impossibilitato a circolare, ma ancora assicurato, è stato prelevato dalla ditta incaricata e trasferito nel proprio deposito.

Al proprietario del veicolo è stata applicata una sanzione amministrativa (da 42 a 173 euro l’importo), a cui si aggiungono le spese di rimozione.

L’intervento, effettuato dalla Polizia locale, rientra nelle operazioni di ripristino del decoro dell’area, programmate anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Era stata emessa un’ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata per consentire la pulizia del piazzale con mezzi specifici.

Le operazioni hanno compreso il lavaggio della pavimentazione, il passaggio della spazzatrice e la raccolta dei rifiuti accumulati. Questa mattina sono stati inoltre eseguiti lo sfalcio delle aree verdi, la pulizia delle aiuole e dei bordi lungo i marciapiedi. Da questo pomeriggio sarà nuovamente possibile parcheggiare nell’area.

L’intervento ha permesso di restituire decoro al piazzale antistante la stazione ferroviaria di Villazzano e si inserisce nell’attività del Comune di Trento per contrastare il degrado urbano, grazie anche alla collaborazione tra Polizia locale e uffici comunali.